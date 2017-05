A campanha de Dia das Mães promovida pelo SuperShopping Osasco este ano reforça a importância do brincar. As mães que participarem da promoção podem tirar fotos brincando com seus filhos na loja SuperFun, que oferece um espaço exclusivo para diversão, e terem esse momento impresso em um case de celular personalizado.

A cada R$ 300 consumidos no principal centro de conveniência e lazer da região, elas poderão retirar um cupom para ganhar o mimo.

“O projeto SuperFun – Brincar é Tudo de Bom! mostra que a brincadeira é uma ótima ferramenta de conexão. O presente que oferecemos para mães é justamente para lembrá-las o quanto essa experiência pode ser enriquecedora tanto para elas quanto para os seus filhos”, afirma Janice Mendes, gerente de marketing do shopping.

Além do case de celular personalizado, o cupom também dá direito a um serviço de beleza. O SuperShopping Osasco, em parceria com o Senac, montará um espaço para que as mães possam se cuidar.

“Cada cliente terá atendimento exclusivo com dia e horário agendados previamente para garantir o conforto e uma experiência única”, completa.

O espaço Senac Service vai atender entre os dias 9 e 26 de maio e oferecer diferentes serviços para as primeiras 120 mães: avaliação, higienização e hidratação facial, design de sobrancelhas, orientação para automaquiagem e podologia.

As trocas dos cupons devem ser feitas até 14 de maio na Loja SuperFun, que fica no 2º Piso, na loja K15, ao lado da Amplex. No momento da troca, os clientes também podem registrar seu apoio ao projeto SuperFun – Brincar é Tudo de Bom!, imprimindo as mãos coloridas de tinta no mural do SuperShopping Osasco. O regulamento da promoção está disponível no site.