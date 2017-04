Duas pessoas foram executadas na porta de um bar na noite desta segunda-feira, 3, na rua Projetada, Jardim Conceição, em Osasco. Os tiros teriam sido disparadas por ocupantes de um carro preto, de acordo com informações do portal Osasco Notícias.

É a segunda noite de violência no Conceição. Um dia antes, um policial militar foi baleado no local, quando se preparava para uma operação contra um “pancadão” no bairro.