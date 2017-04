Dois são presos na região desmanchando caminhão roubado com placa do Paraná

Policiais civis da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Carapicuíba (Dise) prenderam, na manhã de segunda-feira, 3, dois homens por receptação, no Parque Suburbano, em Itapevi.

Os agentes, após receberem informações sobre o roubo de um caminhão, deslocaram-se até a rua dos Matogrossenses, onde surpreenderam um dos indiciados, que mantinha uma espécie de galpão em sua residência, com veículo Volvo/VM 270 6X2R.

Realizadas pesquisas nos sistemas policiais, constatou-se que a placa era da cidade de Ibipora/PR e que o veículo apresentava queixa de roubo.

O suspeito confessou a prática delituosa, alegando que desmontaria o veículo para vender suas peças e que desconhecia o paradeiro da carga roubada. Porém, indicou o local onde estaria o baú já retirado do caminhão.

Seguindo as indicações do criminoso, os policiais rumaram para a Rua Cesar Cavassi – Jardim Gilda Maria, onde funcionaria um posto de molas. Lá, os agentes surpreenderam o proprietário do estabelecimento comercial, responsável pela ocultação do baú retirado do caminhão roubado.

Os dois criminosos foram presos em flagrante.