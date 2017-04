O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou nesta segunda-feira, 10, que a prefeitura paulistana estuda medidas para fazer com que os veículos de fora de São Paulo que circulem na Capital sejam emplacados na cidade.

A ideia é que os carros que circulem 20 dias sequenciais em São Paulo sejam emplacados no município. Doria defende que a medida aumentaria a arrecadação com IPVA, já que 50% do imposto vai para a cidade onde o veículo é emplacado (a outra metade vai para o estado).

Segundo ele, já há monitoramento para identificar e quantificar veículos que se enquadram no projeto. “As câmeras estão permitindo essa identificação de veículos que circulam por mais de 20 dias sequencialmente na capital”.

Para o prefeito, o veículo emplacado fora da cidade “não pode circular continuamente, pode circular circunstancialmente. Isso é uma clara evasão fiscal”.