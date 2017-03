Doutor Elissandro Lindoso: Economia sem perder a eficiência

Quando fui eleito vereador e escolhido para ocupar a presidência da Câmara Municipal de Osasco, vi a oportunidade de contribuir de forma mais ampla e efetiva com o progresso de nossa cidade.

No primeiro momento a Câmara passava por uma crise, devido as denúncias ocorridas em 2016. Não só isso, o Brasil também vive uma crise de credibilidade, onde a classe política está com sua imagem arranhada e desgastada.

Diante desse quadro, encontro uma realidade bem diferente daquilo que eu esperava. No entanto, são os desafios que surgem em nossa frente que nos tornam pessoas melhores. De imediato solicitei a revisão de todos os contratos, e buscamos cortar as despesas que se faziam necessárias.

Já conquistamos uma economia de R$ 119.437,00 ao ano com a devolução dos aparelhos de telefonia móvel (celular) e a obrigatoriedade do vereador pagar do próprio bolso por suas ligações telefônicas.

Outra atitude tomada em conjunto com os vereadores da casa foi a locação de um novo prédio para acomodar a câmara municipal. Além de conseguirmos um espaço com acessibilidade e mais comodidade, conquistamos nessa ação uma economia de R$ 279.600,00 só nesse ano.

Essas ações, além de gerar economia aos cofres públicos, ajudam a recuperar a imagem do legislativo. A estrutura continua funcionando de forma eficiente e os recursos economizados podem ser “devolvidos” ao executivo, como ocorreu recentemente com a devolução de 1 milhão de reais ao tesouro do executivo para investir preferencialmente na saúde de nossa cidade.

Outras mudanças já estão em andamento como a reforma administrativa, instalação de mecanismos de controle de ponto (biometria) entre outras ações que manterão a câmara municipal atuando de forma eficiente e com economicidade.

*Doutor Elissandro Lindoso é vereador e presidente da Câmara Municipal de Osasco.