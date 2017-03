Drogaria São Paulo faz campanha de doação de sangue até 30 de março

Até o dia 30 de março acontece a tradicional campanha de incentivo à doação de sangue, promovida pelas marcas do Grupo Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo (DPSP).

A companhia realiza esta ação anualmente e com isso já conseguiu estimular mais de 31 mil doações entre seus colaboradores. Na região, todas as cidades contam com unidades da rede.

Nesta edição, o conceito que foi criado em parceria com a agência Talent Marcel, reforçou as relações humanas com o texto: “não precisa ser parente para ter o mesmo sangue. Seja Doador.”.

“O início do ano é um dos períodos mais críticos para os hemocentros, em razão das férias de verão. O nosso trabalho é justamente reforçar essa preocupação, auxiliando no abastecimento dos bancos de sangue de diversos pontos do Brasil, visto que temos lojas em diversos estados, todas atuando com essa mesma mensagem”, fala o Diretor Comercial e de Marketing do Grupo DPSP, Roberto Tamaso.

Rio de Janeiro e São Paulo

Pela primeira vez, a comunicação da campanha de doação de sangue do Grupo DPSP ganha um espaço de divulgação fora das lojas.

Em São Paulo, onde a companhia atua com a bandeira Drogaria São Paulo, a estação Paulista do metrô ganha um grande painel ilustrativo da ação.

Outros 25 pontos da cidade também estão com a divulgação em abrigos de ônibus. Já no Rio de Janeiro, onde a empresa trabalha a marca Drogarias Pacheco, a comunicação da campanha será explorada em bancas de jornal das regiões de Ipanema, Leblon e Copacabana.