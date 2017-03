No Sábado, 18, policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam dois suspeitos de roubo de carga, no bairro Jardim Roberto, em Osasco.

Os agentes rastrearam uma carga de eletrodomésticos roubada, levando-os até uma residência, na Rua Aparecida Moreira César Turíbio, onde os acusados foram localizados.

Flagrante

No roubo, a vítima, realizava a entrega dos produtos, em um veículo Fiat/Fiorino, quando foi abordada pela dupla de assaltantes, em um VW/ Space Fox, um dos acusados portava arma de fogo.

No imóvel, a carga subtraída, foi localizada no interior do veículo GM/ Classic. O veículo foi apreendido e a carga devolvida ao representante da empresa.

Os criminosos foram presos em flagrante.