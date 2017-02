Oficializado no início do mês como secretário de Segurança de Osasco, Valdeci Magdanelo diz que acabar com os bailes funk ao ar livre, que são alvo frequente de queixas de vizinhos, “é ponto de honra”. “O pancadão vai acabar em Osasco”.

A Guarda Civil Municipal de Osasco passou a monitorar pontos onde são convocados os “fluxos” para agir nessas áreas e evitar a realização dos pancadões.

Monitoramento para impedir os “fluxos”

No último fim de semana, por exemplo, foi realizada uma operação para impedir um evento do tipo no Jardim Primavera.

De acordo com a GCM, houve resistência. Por volta da meia noite de sábado para domingo, 5, após dialogarem com supostos organizadores do “fluxo”, os guardas foram alvo de objetos atirados pelos participantes, como garrafas, latas e pedaços de madeira.

“De imediato, as guarnições da GCM adentraram a área onde ocorria o baile e constataram veículos estacionados irregularmente e ainda lograram êxito em localizar bebidas alcoólicas que eram consumidas no local e uma quantidade razoável de drogas (maconha, crack, cocaína e lança perfume), as quais foram conduzidas a Delegacia Seccional”, diz a Guarda.

Também já foram realizadas ações do tipo em bairros como o Jardim Conceição.