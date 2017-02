Em entrevista ao site do PDT, o presidente do diretório do partido em Osasco, Milton Cavalo, declarou que os trabalhadores devem “lutar, resistir, pressionar os parlamentares e o governo para que não aprovem, como estão fazendo, os projetos de lei como os da terceirização, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência”.

De acordo com ele, “temos de fortalecer nossa organização para não termos um futuro de miséria e precarização, gerado por medidas que concentram renda e pensam um país para poucos”.