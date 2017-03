Editorial: A carne é fraca e o desejo do espetáculo, forte

Editorial: A carne é fraca e o desejo do espetáculo,...

Até esta quinta-feira, 23, pelo menos 14 países e a União Europeia haviam anunciado algum tipo de restrição à carne brasileira desde o início do escândalo da operação Carne Fraca, da Polícia Federal, na sexta-feira, 17.

As exportações de carne despencaram. Na terça, 21, foram exportados apenas US$ 74 mil. A média diária antes da operação da PF estava em US$ 60 milhões. Pelo modo apressado e descuidado como foi divulgada, isso pode ser apenas o começo de todos os prejuízos que a operação trará para a indústria, que atende (ou atendia) a mais de 150 países.

Não se trata, jamais, de defender que não haja punição a quem cometeu irregularidades, que são, frise-se, pontuais. Mas é, no mínimo, tremendamente irresponsável mostrar ao mundo a indústria da carne brasileira como uma grande casa da mãe Joana, para, logo depois, serem apontados diversos possíveis equívocos nas investigações.

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) divulgou nota afirmando que as conclusões da Operação Carne Fraca não têm embasamento científico e que a Operação tornou-se “uma clara demonstração de como o conhecimento técnico e o saber científico não podem ser deixados de lado em favorecimento dos aspectos subjetivos da investigação criminal”. Além disso, a atuação adequada dos peritos poderia ter “poupado o país de tão graves prejuízos comerciais e econômicos”.

Tudo indica que, neste caso, a carne foi fraca e o desejo de espetacularização, forte. E estamos pagando caro por isso, com os grandes danos a um setor que emprega 7 milhões de pessoas num país em profunda crise econômica, com 13 milhões de desempregados.