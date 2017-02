Eduardo Kobra prepara mural de grafite em Itapevi

O artista Eduardo Kobra está planejando um novo mural às margens da Rodovia Castelo Branco, altura do km 35, em Itapevi. O paredão terá aproximadamente 151 metros de comprimento e 29 metros de altura.

O novo trabalho vai superar o recorde mundial anterior em 2016, no centro do Rio de Janeiro. Kobra pintou a obra “Etnias” às vésperas dos Jogos Olímpicos. Na época o Guinness Words Records reconheceu como o maior do mundo, com 170 metros de comprimento e 15 metros de altura.

O mural em Itapevi será na parede de um prédio, onde será o centro de distribuição e sede administrativa da Cacau Show. O convite foi realizado pela empresa.

O artista pretende pintar cenas do processo de produção do cacau, do plantio à colheita. Nos próximos dias, Kobra deve viajar para a Amazônia em busca de inspiração. Para realizar o trabalho ele estima um tempo de dois meses. “Tudo vai poder ser acompanhado por quem passar pela rodovia”, disse.

Com informações do Estadão / São Paulo.