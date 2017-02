O prefeitos de Osasco, Rogério Lins viajou a Brasília nesta terça-feira, 14, para se reunir com ministros e deputados federais com o objetivo de viabilizar recursos para projetos de áreas como saúde e infraestrutura no município.

Acompanhado da deputada federal Renata Abreu (PTN-SP), ele se reuniu com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e apresentou projetos de investimentos de R$ 250 milhões para a cidade.

“Solicitamos a nova ligação viária da zona Sul com a zona Norte de Osasco, obras de combate às enchentes, continuidade das obras da Visconde de Nova Granada e Urbanização de áreas livres”, declarou Rogério Lins.

Saúde

O prefeito de Osasco também esteve com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Figueiredo Nardi.

“Para os atendimentos de média e alta complexidade solicitamos mais R$ 17 milhões por ano para proporcionarmos um atendimento mais digno para nossa população. Consolidamos também investimentos para equipamentos e modernização de unidades”, disse Lins.