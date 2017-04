Em Osasco, Zé Pequeno do Consumidor “esculacha” comprador de DVD pirata; veja vídeo

O calçadão de Osasco serviu de cenário para a gravação do quadro “Zé Pequeno do Consumidor”, que tem feito sucesso no programa “Pânico na Band”. No vídeo, que foi ao ar na noite de domingo, 23 (veja abaixo), o personagem “esculacha” um cliente para o qual oferece DVDs piratas no calçadão.

O “Zé Pequeno do Consumidor” é interpretado pelo ator Leandro Firmino em uma recriação do personagem que ele interpreta no filme Cidade de Deus.

No quadro, o ator dá broncas em pessoas flagradas cometendo ações erradas, como flanelinhas e motoristas que estacionam em vagas para pessoas com deficiência.