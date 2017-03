Emprega São Paulo e Mais Emprego abrem mais de 3 mil vagas

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), oferece nesta semana 3.492 oportunidades em todo o Estado de São Paulo.

Entre as mais ofertadas estão às oportunidades para auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de limpeza, atendente de balcão, fonoaudiólogo, vendedor, coordenador de restaurante, auxiliar de cozinha.

Aprendiz Paulista

Programa coordenado pela SERT, para promover a vivência e inserir os alunos dos cursos técnicos do Centro Paula Souza (ETECs) no mercado de trabalho, divulga nessa semana 30 vagas.

Entre os destaques estão as vagas para os cursos de mecânica (2) e logística (4), administração, 2.

Como se cadastrar

Para ter acesso às vagas e aos programas de qualificação da SERT, basta acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br, criar login, senha e informar os dados solicitados.

Outra opção é comparecer a um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho.

Emprega São Paulo

Desde a implantação do Emprega São Paulo, em agosto de 2008, o programa recolocou no mercado de trabalho mais de 700 mil trabalhadores. O sistema conta com um banco de 3,5 milhões de currículos cadastrados.

Para mais informações sobre o Emprega São Paulo/Mais Emprego e outras ações da SERT, acesse: www.empregasaopaulo.sp.gov.br.