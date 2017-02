O portal de carreiras VAGAS.com.br recebeu 505 novas oportunidades de emprego cadastradas.

Adecco, BR Malls, Bunge, Coca-Cola FEMSA, Cuattro Marketing, Dasa, Itaú, Julio Simões, Kroton, Magazine Luiza, Polishop, Rodobens, Teleperformance, TIM Brasil e Votorantim são as principais empresas com oportunidades.

Há opções de trabalho para profissionais com ensino médio, técnico e superior cursando/completo. Os interessados podem se inscrever por meio do VAGAS.com.br, o maior portal de carreiras do país. As oportunidades são para atuar em vários estados do Brasil.

Adecco

A Adecco Brasil é uma empresa de recrutamento e seleção de profissionais, principalmente de atuação em nível operacional, entre boa parte dos setores da indústria. A empresa está presente no Brasil desde 1989.

Número de vagas: 32 / Inscreva-se aqui

BR Malls

Situada no Rio de Janeiro, a BR Malls é uma das maiores empresas de shoppings do Brasil. Seu portfólio é composto pela participação em 46 centrais de lojas, espalhadas por todas as regiões do país.

Número de vagas: 26 / Inscreva-se aqui

Bunge

Multinacional de origem holandesa, especializada em agronegócio e alimentos.

É detentora de diversas marcas reconhecidas pelo consumidor brasileiro: Salada, Soya, All Day, Cardeal, Delícia, Primor, Etti, Salsaretti e Bunge Pro. Está presente no Brasil desde 1905.

Número de vagas: 27 / Inscreva-se aqui

Coca-Cola FEMSA

É uma empresa multinacional de bebidas mexicana com sede na Cidade do México.

É a maior franquia engarrafadora de Coca-Cola em todo mundo, tendo operações em países da América Latina e nas Filipinas, sendo que o seu maior e mais rentável mercado está no México. A Coca-Cola FEMSA começou como uma joint venture com a The Coca-Cola Company, em 1991, com a FEMSA inicialmente possuindo 51% das ações.

Número de vagas: 20 / Inscreva-se aqui

Cuattro Marketing

A Cuattro Marketing é uma agência que desenvolve estratégias de trade marketing e geração de demanda para canais de venda e distribuição em todo o território nacional. A empresa se define como ágil, cordial, transparente e minuciosa em sua filosofia de trabalho.

Número de vagas: 20 / Inscreva-se aqui

DASA

Maior empresa de medicina diagnóstica na América Latina e a 5ª maior do mundo.

A companhia foi fundada em São Paulo, em 1961, por dos professores da Escola Paulista de Medicina. Hoje a empresa oferece mais de 3 mil tipos de exames laboratoriais e diagnósticos. Está presente em todo o território nacional em mais de 550 unidades, através de 24 marcas, entre as mais conhecidas: os laboratórios Delboni e Lavoisier.

Número de vagas: 46 / Inscreva-se aqui

Itaú Unibanco

Banco brasileiro fundado em 4 de novembro de 2008 mediante a fusão de duas das maiores instituições financeiras do país, o Holding Itaú Bancos e Unibanco. O Itaú Unibanco está presente em outros 20 países.

Número de vagas: 119/ Inscreva-se aqui

Julio Simões

Grupo brasileiro de empresas de transportes e logística, com sede na cidade de Mogi das Cruzes, estado de São Paulo, fundado em 1956. Hoje, a empresa também se especializou no segmento de transporte de cargas pesadas.

Número de vagas: 21 / Inscreva-se aqui

Magazine Luiza

Empresa brasileira com sede em Franca, São Paulo, fundada por Luiza Trajano Donato. Possui aproximadamente 750 lojas em mais de 15 estados do Brasil. Atualmente, emprega mais de 25 mil funcionários.

Número de vagas: 38 / Inscreva-se aqui

Kroton Educacional

É a maior empresa privada brasileira no ramo da educação no Brasil, fundada em 1966 em Belo Horizonte, está com 20 oportunidades de trabalho para diversas cidades no País. Dona de marcas como: Faculdades Anhanguera, UNIC e LFC.

Número de vagas: 22 /Inscreva-se aqui

Polishop

É uma empresa multicanal de grande porte que está no mercado desde 1999 oferecendo soluções e uma gama de produtos e eletrônicos.

Número de vagas: 21 / Inscreva-se aqui

Rodobens

A empresa tem mais de 60 anos de história com forte atuação nos setores automotivo, financeiro e imobiliário. As empresas Rodobens tem o objetivo muito claro: criar soluções que facilitem a vida das pessoas.

Número de vagas: 21 / Inscreva-se aqui

Teleperformance

Empresa especializada em relacionamento multicanal, atendimento, suporte técnico, cobrança, soluções digitais e back-office. A Teleperformance possui 147 mil posições de atendimento, com mais de 190 mil colaboradores em 311 centrais de atendimento, em 65 países.

Número de vagas: 36 / Inscreva-se aqui

TIM Brasil

É uma empresa de telefonia brasileira subsidiária da Telecom Itália e opera nas redes GSM, EDGE, WCDMA, HSDPA, 3G e 4G. No Brasil, foi fundada em 1998, mas seu conceito de rede se deu em 2002, quando sua cobertura já atingia o patamar de 2.500 municípios.

Número de vagas: 31 / Inscreva-se aqui

Votorantim

Em quase um século de atividade, a Votorantim conquistou posição de liderança na maioria dos mercados em que atua e consolidou-se como um dos grandes grupos empresariais do Brasil. Hoje a companhia está presente em 23 países e possui um portfólio diversificado em termos geográficos e de negócios, com operações em setores estratégicos da economia – cimento, metais e mineração, siderurgia, energia, celulose, suco de laranja e financeiro.

Número de vagas: 25 / Inscreva-se aqui