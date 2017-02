Equipe de Obras inicia limpeza do Cemitério Parque dos Girassóis

A Secretaria de Serviços e Obras de Osasco iniciou na quarta-feira, 15, os serviços de limpeza e jardinagem no Cemitério Parque dos Girassóis, zona Norte da cidade.

Desde as primeiras horas do dia uma equipe operacional de quase 200 pessoas trabalham no local capinando, fazendo a poda de árvores, retirada de lixo e entulho.

Segundo a secretaria, estão sendo realizados também a pintura externa da área, cujas paredes foram pichadas, além de pequenas reformas.

Zeladoria

De acordo com o prefeito Rogério Lins, as ações de zeladoria são prioridade e estão ocorrendo em vários bairros com o objetivo de deixar a cidade mais limpa e acolhedora, bem como melhorar a estrutura dos equipamentos públicos.

Nas próximas semanas está prevista a participação da equipe de combate à dengue da Secretaria Municipal de Saúde pulverizando toda a extensão do cemitério, com cerca de 170 mil metros quadrados e que faz divisa com a comunidade do Jardim Santa Rita.