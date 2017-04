Estelionatário é preso ao se passar por fiscal e receber para reabrir bar em Osasco

Na madrugada do sábado, 1º, guardas civis municipais (GCMs) prenderam um suspeito de estelionato em um bar no Jardim Santo Antonio, em Osasco.

O estabelecimento havia sido lacrado pela prefeitura, mas estava funcionando normalmente. Questionado pelos GCMs, o proprietário declarou que havia pago R$ 200 como “taxa de deslacração” a um homem chamado Raul, que ainda estava no local.

Ao ser abordado pelos guardas, de acordo com a GCM, o estelionatário admitiu que havia se passado por fiscal do Departamento de Controle Urbano, cobrando essa quantia para regularização da documentação do referido bar.

Novamente fechado

O estabelecimento foi novamente fechado e autuado com multa de violação de lacre. Todos foram conduzidos ao Distrito policial, onde o delegado de plantão expediu boletim de ocorrência de estelionato art. 171, ficando o indiciado a disposição da Justiça.