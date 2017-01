Estudantes de Itapevi já podem solicitar o passe livre

Estão abertas as inscrições para requerimento do passe livre para alunos regularmente matriculados na rede pública de ensino de Itapevi, beneficiários dos programas Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). A solicitação pode ser realizada até o dia 31 de março.

Os interessados devem morar a uma distância igual ou superior a dois quilômetros da instituição ensino em que está matriculado e possuir renda familiar máxima de até dois salários mínimos mensais.

Para obter o benefício, o aluno deve preencher um requerimento e levar na Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes, localizada na Rua Manoel Alves Mendes, s/n, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 8h30 às 16h30. O requerimento está disponível no site:

Junto ao requerimento deve entregar também a declaração escolar, cópia de comprovante de residência, cópia do RG, CPF do responsável legal em caso de menor de idade, comprovantes de rendimentos, declaração de renda familiar, escrita de próprio punho e reconhecida em cartório, com foto 3×4. Em 2016, o programa beneficiou cerca de 450 alunos de Itapevi.