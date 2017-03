A modelo e advogada de 25 anos Nayara Perassoli, ex-Miss Osasco que entrou para o time das bailarinas do Faustão, possui um canal no YouTube onde entrevista celebridades, chamado “Tudo por você”.

Entre os entrevistados, a musa já conversou com o cantor Wesley Safadão, a dupla Chitãozinho e Xororó, o funkeiro MC Guimê, David Brasil, Simone e Simaria, Fernando e Sorocaba, entre outros.

Bailarina do Faustão

Há dois meses trabalhando como dançarina da Globo, a modelo entrou para o time de bailarinas do Domingão do Faustão, no quadro Ding Dong.

De acordo com ela, é “um sonho realizado”. “Sempre me orgulho em representar minha querida Osasco”, afirmou.

