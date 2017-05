Morreu na manhã desta sexta-feira, 5, aos 73 anos, vítima de um câncer, o ex-vereador de Osasco Altino Rossi de Almeida, irmão do ex-prefeito Francisco Rossi. O corpo será velado no Velório Municipal do Bela Vista.

Altino Rossi de Almeida foi vereador da 7ª e 8ª legislaturas da Câmara de Osasco. Nasceu na cidade de Marília/SP, morou em Agudos/SP e chegou a Osasco em 1960, na Vila Campesina, para trabalhar no banco Bradesco.

Iniciou sua vida pública em 1972, quando seu irmão Francisco Rossi foi eleito prefeito de Osasco. Em seu trabalho como vereador, destaca-se a criação do projeto de preservação ambiental do Parque Chico Mendes. Ele participou da elaboração da Lei Orgânica do Município.

“Amamos muito esta cidade”

“Osasco é terra Bandeirante, lugar onde Raposo Tavares pisou. Amamos muito essa cidade”, declarou Altino Rossi durante entrega de Título de Cidadão Osasquense pela Câmara de Osasco, em 2014 (assista abaixo). “Deus não cria pessoas derrotadas. Todos nós somos vitoriosos!”, bradou.