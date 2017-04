Ex-vereadora morre aos 73 anos

Morreu em Barueri na sexta-feira, 21, a ex-vereadora Maria Evangelista, de 73 anos, por complicações decorrentes de problemas de saúde não divulgados. O corpo foi velado no plenário da Câmara Municipal no sábado, 22, e sepultado no mesmo dia, no Cemitério Municipal.

Maria Evangelista exerceu quatro mandatos como vereadora (1989-1992; 1993-1996; 1997-2000 e 2013-2016), tendo exercido ainda o cargo de primeira secretária da Mesa Diretora da Câmara no biênio 2015-2016. A parlamentar deixa marido, quatro filhos e cinco netos.

O presidente da Câmara Municipal de Barueri, vereador Carlinhos do Açougue (DEM), lamentou a perda e decretou luto oficial na casa por três dias.

“Dona Maria foi uma vereadora extraordinária, que dedicou sua vida para trabalhar pelo povo da nossa cidade. Foi uma grande amiga e será sempre um exemplo para todos nós que atuamos na vida pública. Que Deus a receba com todo amor e carinho”, declarou Carlinhos.