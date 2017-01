Exposição de Arte Sacra chega ao museu de Barueri

Nesta terça, 17, às 18h acontece a vernissage de abertura da exposição “Fragmentos do Barroco Brasileiro”, do arquiteto, mestre em artes visuais e colecionador Rafael Schunk no Museu Municipal de Barueri.

A exposição de arte sacra fica em cartaz até o dia 12 de março e resgata peças inéditas de Frei Agostinho de Jesus, considerado pelos historiadores o primeiro grande artista brasileiro.

Nascido no Rio de Janeiro, Frei Agostinho viveu boa parte de sua vida em Santana de Parnaíba e seus distritos, que a exemplo da Aldeia de Barueri, mostraram-se como grandes Centros de Produção Cultural do Brasil Antigo, nos meados do século XVII.

O Museu Municipal de Barueri fica na Avenida Henrique Gonçalves Baptista, 359, no Jardim Belval. Para mais informações ligue: 4198-5975 / 4198-8298.

Serviço

Fragmentos do Barroco Brasileiro

17 de janeiro a 12 de março – gratuito

Museu Municipal de Barueri – Av. Henrique Gonçalves Baptista, 359, Jardim Belval