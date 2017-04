Faculdade de Santana de Parnaíba tem inscrições até hoje

A Faculdade de Santana de Parnaíba (FASP) está com inscrições abertas para os cursos presenciais de graduação no período noturno. Os interessados podem se inscrever no site www.estudenafasp.com.br, até esta sexta-feira, 17. As aulas começam em 13 de março e a mensalidade custa R$ 390. Funcionários da prefeitura têm desconto e pagam R$ 250.