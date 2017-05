“Família do pó” é presa em Itapevi

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Carapicuíba (Demacro) prenderam, na tarde de quinta-feira, 27, quatro pessoas por tráfico de drogas e associação ao tráfico, no Jardim Cruzeiro, em Itapevi.

Os agentes dispunham de informações, acerca de uma pessoa conhecida como “Fátima do Pó”, que juntamente como seu marido e filhos, estariam envolvidos com o tráfico de drogas naquela cidade.

Através de investigações os policiais constataram, que a família possuía uma cocheira, e um bar no Jardim Cruzeiro, levantou-se que o bar era utilizado para a venda de drogas. Realizadas as diligências no local-alvo, observaram que um dos irmãos, caminhava por uma viela, que dava acesso a uma moradia, aparentemente abandonada.

Abordado pelos investigadores, o suspeito confessou que ali funcionava um laboratório, destinado a preparação e individualização de entorpecentes.

No imóvel, os policiais civis encontraram insumos para misturar a droga, foram apreendidos 10 kg de ácido bórico, 173 ampolas de lidocaína, 6 porções de crack pesando cerca de 2kg, 1 tijolo e 7 porções de maconha, 465 micro tubos de cocaína e duas porções da mesma droga.

Os quatro criminosos foram presos em flagrante.