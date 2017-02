Feira da avenida João Batista pode ser transferida para pátio da CMTO

O secretário de Indústria, Comércio e Abastecimento de Osasco (SICA), Alexandre Bussab, juntamente com seu secretário adjunto, Luiz Henrique, reuniu-se com Sérgio Kamiya, presidente da Associação dos Feirantes de Osasco (Afeos) e o secretário Valdeci Magdanelo (Segurança e Controle Urbano – Secontru), na segunda-feira, 13, para debater propostas de melhorias em relação ao setor.

Dentre os assuntos em pauta foram abordados o estudo de uma possível mudança da feira da Avenida João Batista, no Centro, para o pátio da CMTO (Companhia Municipal de Transporte de Osasco), na Vila Yara; a revitalização de ruas, árvore e pintura das guias de calçadas nos locais onde acontecem as feiras livres da cidade; a criação de regras para feiras em condomínios e as normas de licença para feirantes.