Na manhã desta quinta-feira, 9, centenas de pessoas faziam fila na entrada da universidade Anhanguera, na Vila Yara, em Osasco, para participar da Feira Conecta da Empregabilidade, que reúne mais de mil vagas de emprego, segundo a assessoria da instituição.

Até às 19h desta quinta, os participantes da Feira poderão realizar inscrições nos processos de seleção e recrutamento para emprego e estágio nos estandes das empresas parceiras, que estarão com seus representantes no dia do evento.

Evento visa aproximar quem procura e quem oferece vagas

Gratuito e aberto ao público, o evento tem como objetivo aproximar quem procura trabalho ou estágio de quem oferece vagas no mercado, além de proporcionar uma programação que auxilia no desenvolvimento da carreira e na ascensão profissional.

Para participar, basta comparecer na unidade com documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo impresso.