O Mercado Livre Classificados – área exclusiva onde pessoas e empresas podem anunciar veículos, imóveis e serviços – anuncia seu primeiro Feirão de Imóveis de 2017, com promoções até o dia 26 de fevereiro.

Serão 300 imobiliárias e corretoras participantes e mais de 9 mil ofertas de imóveis. São casas, apartamentos, sítios e chácaras – lançamentos e usados.

As ofertas estarão reunidas na página especial do feirão http://ofertas.mercadolivre.com.br/feiraodoimovel. Há imóveis anunciados em São Paulo, no Rio de Janeiro e em mais cinco estados – Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

“Um número cada vez maior de pessoas aproveita a praticidade e segurança da internet para comprar um imóvel. É importante ressaltar que após optar pelos imóveis de interesse, o consumidor deverá visitar o local, verificar documentação e finalizar a negociação pessoalmente com a imobiliária e proprietário”, alerta Caio Ribeiro, diretor de Mercado Livre Classificados.

Dicas antes de efetuar a compra/pagamento

Adquirir um imóvel é um importante passo para muitas famílias e empresas. Assim, antes de fechar o negócio, é sempre recomendável estar alerta e atento a alguns detalhes, seguindo dicas básicas:

– Visitar o local e se necessário levar um técnico para verificar questões de instalação elétrica, hidráulica e estrutural

– Verificar Matrícula do imóvel, IPTU e outros documentos

– Em caso de empréstimos imobiliários com banco, verificar antecipadamente pré-aprovação, taxas de juros, parcelas, etc e fazer comparação entre bancos

– Efetuar o pagamento contra a entrega da documentação transferida e reconhecida em cartório