Na noite de sexta-feira, 7, uma festa no clube Floresta, em Osasco, teve, pela primeira vez após Jorge Lapas (PDT) passar o comando de Osasco para Rogério Lins (PTN), um reencontro entre o ex-prefeito e o atual.

“Encontrei o ex-prefeito Jorge Lapas no evento no Floresta, e foi a primeira pessoa que fui cumprimentar, abraçar, e falar pra ele: ‘prefeito, a eleição passou, a disputa eleitoral ficou para trás, estou aqui para te dar um abraço e colocar meu gabinete à sua disposição”, declarou Rogério Lins durante entrega da revitalização do Complexo Esportivo do Ayrosa, neste domingo, 9.

Na última eleição, Lins e Lapas fizeram uma disputa marcada por troca de ataques.

O ex-prefeito voltou ao cenário político participando de reuniões de planejamento de seu partido. O PDT quer que Lapas seja candidato a deputado federal em 2018.