Festival de Churrasco em Osasco é opção de lazer neste final de semana

O primeiro Osasco Barbecue Festival, acontece neste sábado e domingo, 06 e 07, no estacionamento da prefeitura de Osasco. Esse evento é sancionado pela WBQA- World Barbecue Association, que será realizado pela Associação dos Churrasqueiros do Brasil e reunirá até 18 equipes de Churrasqueiros.

O espetáculo gastronômico será aberto ao público a partir do meio dia. E o melhor: a plateia poderá degustar as carnes que concorrem aos 18 troféus, certificados e medalhas do campeonato além de poder curtir atrações musicais, danças além de exposições de produtos, espaço para recreação infantil e praça de alimentação.

O Festival faz parte do Circuito do Campeonato Paulista de Churrasco. A competição está divida em quatro categorias de assados com carne bovina, aves, costelinha suína e melhor assado para vegetarianos.

E o melhor: a plateia poderá degustar as carnes que concorrem aos 18 troféus, certificados e medalhas do campeonato. Mas a disputa oficial mesmo acontece na tarde de domingo.

A equipe vencedora receberá o título de Mestre Churrasqueiro do 1° Osasco BBQ Festival. O Mestre Churrasqueiro terá assegurado o direito de figurar no livro de receitas da AChB – WBQA Brasil a ser editado no final de 2017 e ainda, disputar a finalíssima de escolha da equipe que representará o Brasil no próximo Campeonato Mundial de Churrasco que acontecerá em Outubro de 2017 em Limerick na Irlanda.

Serviço:

1º Osasco Barbecue Festival – Circuito do Campeonato Paulista de Churrasco da WBQA Brasil

Dias 06 e 07 de maio, a partir das 12h

Local: Estacionamento da prefeitura de Osasco

Rua Narciso Sturlini, altura do nº 300, Centro, Osasco/SP.

Mais informações pelo telefone (11) 99162-2130 – [email protected]