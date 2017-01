Filha reencontra pai com ajuda da guarda de Barueri

Após 27 anos separados, pai e filha se reencontraram no dia 27 de janeiro em Barueri. O encontro aconteceu com a ajuda da Guarda Municipal de Barueri, que localizou Gilmar José dos Santos, pai de Elisângela dos Santos.

Santos viu a filha pela última vez quando ela tinha 4 anos. Elisângela passou a infância com os avós maternos, em São Bernardo do Campo e a única informação que tinha é que o pai morava em Barueri.

Aproveitando as férias, ela veio a Barueri para tentar localizar o pai. “Coloquei nas ‘mãos de Deus’ essa vontade de rever o meu pai, e hoje, senti que podia ser o grande dia. Arrisquei e graças a Deus, o reencontrei”, disse.

Procurado por Elisângela, o agente Ricardo Vieira de Souza entrou em contato com uma das unidades de saúde do município, que localizou o cadastro do aposentado Gilmar.“Ela disse que tinha apenas o nome do pai e o RG na certidão de nascimento. Logo pensei em consultar a rede de saúde da cidade, através do cadastro, poderíamos arriscar e localizar algum contato. Conseguimos o telefone e liguei para o seu Gilmar, que prontamente nos recebeu em sua casa”, contou.

Morador da Vila Pindorama, Santos têm três filhos do seu atual casamento. “Estou muito feliz em reencontrar a minha filha, nunca imaginei que conseguiria vê-la novamente. Agora a minha família está completa, pois ganhei também mais dois presentes, os meus netos Gustavo e Guilherme, e com certeza vamos continuar nutrindo esse amor que é único e impagável”, declarou.