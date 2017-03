Em Osasco, a Guarda Civil Municipal (GCM) conseguiu conter um adolescente de 16 anos que ameaçava o pai com uma faca por, segundo ele, uma dívida de R$ 200, na Vila Ayrosa.

De acordo com a GCM, “o jovem estava muito alterado ,quebrando tudo dentro de casa, e ameaçando o pai com uma faca de cozinha. Ao ser indagado sobre os motivos do ato violento, o menor informou que seu pai havia pedido emprestado à quantia de R$ 200 e não queria lhe devolver”.

Os agentes conduziram os envolvidos ao Distrito Policial, onde foi elaborado boletim de ocorrência de ato infracional, comprometendo o responsável a apresentar o menor na Vara da Infância e Juventude.