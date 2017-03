Neste fim de semana, shows de hardcore movimentam a região, com apresentações no Simple Pub Music, localizado na avenida Inocêncio Seráfico, 2030, em Carapicuíba.

No sábado, 11, a banda Dance of Days será a atração principal da primeira edição do Karakas HC, que contará ainda com outros grupos como Nóia, Premiere, California Soundtrack e Velocaos.

A Dance of Days, formada em 1996, lançou recentemente o seu novo single “Quintessência” e está em turnê pelo país com a sua nova formação.

No Karakas HC, Nenê Altro (vocalista) prometeu um show mais que especial, com uma minimaratona exclusiva para o evento, com trinta músicas.

Já no domingo as atrações serão as bandas Selvagens à Procura de Lei (CE) e Dona Cislene (DF), além de Azoo, Relize e Aeranova.

Karakas HC com Dance of Days + bandas

1/03 – sábado

A partir das 19h

Selvagens à Procura de Lei + Dona Cislene + bandas

12/03 – domingo

A partir das 13h

LOCAL: Simple Pub Music

ENDEREÇO: Av. Inocêncio Seráfico, 2030 – Carapicuíba-SP

VENDAS: Clube do Ingresso