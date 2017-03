Flagrantes de furto de água da Sabesp sobem 35% em 2016

Em mais uma ação de combate a perdas de água, a Sabesp flagrou,

em 2016, 25.939 casos de furto de água nas regiões Metropolitana de São

Paulo e Bragantina, que correspondem aproximadamente ao desvio de 3,8

bilhões de litros.

Este volume é suficiente para abastecer cerca de 380

mil pessoas durante um mês, praticamente a população de uma cidade do

porte de Diadema, por exemplo.

Na comparação com 2015, quando os técnicos da Sabesp identificaram 19.258

fraudes nessas regiões, houve um aumento de aproximadamente 35%. Em 2014,

a companhia flagrou cerca de 15,6 mil ocorrências de furto de água.

Comparando 2014 com 2016, o aumento foi ainda mais expressivo: 66%. Essa

alta é resultado da intensificação nas vistorias em imóveis com suspeita

de irregularidade na ligação de água – no ano passado, as 70 equipes

caça-fraude da companhia de saneamento efetuaram 239,5 mil vistorias,

cerca de 660 por dia.

Além disso, em 2016, o valor recuperado nas fraudes

identificadas foi de R$ 35,3 milhões.

Denúncias – A Sabesp também ressalta a importância da população na

identificação do crime de furto de água – crime tipificado no Artigo 155

do Código Penal, que prevê até oito anos de detenção.

O número de denúncias recebidas tanto pelo Disque-Denúncia (181) quanto peça Central de Atendimento Telefônico da Sabesp (195) totalizou 58.609. Para os dois

telefones, a ligação é gratuita e é garantido o sigilo do denunciante.

Ao constatar a fraude, a companhia cobra retroativamente a tarifa pela água

furtada e pelo esgoto coletado.

Operações conjuntas – As operações contra furto de água têm parceria com a

Secretaria Estadual da Segurança Pública. No ano passado, a Sabesp

realizou 35 operações conjuntas com a Polícia Civil, acionada em casos nos

quais o fraudador impede a fiscalização e também para prender os agentes

fraudadores que vendem a adulteração na ligação de água para moradores,

comerciantes e indústrias.

No ano de 2016 foram abertos 552 boletins de

ocorrência.

Residências lideram ranking – Do total de fraudes identificadas no ano

passado, 22.240 casos foram registrados em residências, 2.690 em

estabelecimentos comerciais e outros 1.001 em imóveis de uso misto e

indústrias.

A violação de hidrômetro (54%) e as ligações clandestinas

(41%) foram os principais tipos de irregularidade. Vale ressaltar, no

entanto, que as fraudes em comércios geram um desvio muito maior de água

por causa do tipo de consumo.