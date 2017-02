Força tarefa quer agilizar exames e consultas em fila de espera

A Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva de Carapicuíba organiza uma força tarefa na tentativa de agilizar a marcação de exames e consultas em fila de espera.

De acordo com a administração municipal, já foram realizadas 20 mil ligações. A fila de espera hoje está em cerca de 50 mil guias e encaminhamentos, segundo informou a prefeitura.

Segundo o prefeito da cidade Marcos Neves (PV), a ideia é “organizar as demandas reprimidas de consultas e exames que encontramos quando assumimos a prefeitura”.

Informatização

A estratégia é identificar e classificar as demandas da área da saúde. A prefeitura afirma que a medida é o início de uma futura informatização do sistema de saúde do município, um dos itens do programa de governo do prefeito Marcos Neves (PV).