“Todos concordam que o Brasil vai crescer em 2017 e, portanto, vai criar empregos. A economia começa a crescer neste trimestre. No decorrer do ano, a taxa de desemprego vai cair, principalmente no segundo semestre”.

Henrique Meirelles – ministro da Fazenda



“Espero que seu legado, de serenidade, seriedade e firmeza na aplicação da lei, independente de interesses envolvidos, ainda que poderosos, não sejam esquecidos”.

Sergio Moro – juiz federal, sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, morto nesta quinta-feira, em um acidente aéreo no Rio de Janeiro

“Os presídios hoje são autênticos escritórios de trabalho do crime organizado. Crime esse que vem saindo da esfera da segurança pública para ser um desafio às instituições. Isso não é, e nem será, tolerado ”.

Raul Jungmann – ministro da Defesa