“Penso que o objetivo da lei é acabar com o sistema em que os homens se autointitulam representantes naturais da mulher. A norma pretende fazer a mulher reconhecer que ela é cidadã igual ao homem, com voz própria para defender seus direitos”.

Herman Benjamin – ministro do STJ

“Para funcionar [a reforma do ensino médio], precisa de um bom projeto político-pedagógico. Aproveitar a energia que surgiu nesse processo e fazer com que esse processo faça sentido. A maior parte das escolas define projetos de forma alheia à comunidade escolar. Isso não funciona”.

Daniel Cara – coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação

“Se a União tivesse a competência e a coragem de cobrar os sonegadores da Previdência, não precisaria fazer reforma. Mas preferem mirar o alvo no setor mais fraco”

Sérgio Ronaldo – secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (Condsef)