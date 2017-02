Se acabar o foro, é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo na suruba, não uma suruba selecionada”.

Romero Jucá – senador (PMDB-RR)

“Você consegue, com a propaganda certa, o argumento calculado e a repetição, convencer pessoas que tomar veneno é bom, por mais que a realidade diga que a coisa vai muito mal. Exatamente por isso as pessoas querem e precisam acreditar que vai melhorar”.

Guilherme Mello, economista e professor da Unicamp, sobre o governo Temer

“As instituições puderam manifestar suas preocupações, mas não houve uma consulta formal sobre o Leve Leite, no sentido de validar ou não uma estratégia”.

Instituto Alana, sobre o corte de 53% do programa Leve Leite, divulgado pela gestão do prefeito de São Paulo João Dória (PSDB) sem consultar organizações ligadas ao tema