Frases que foram destaque esta semana.

“A saída para a crise tem que ser encontrada na economia, não na precarização do trabalho”.

Delaíde Alves Miranda Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST)

“Não sou influenciado por manifestações. A reforma da Previdência não vai ser impedida no grito. Quem quiser debater com seriedade e respeito pode me procurar que estou disposto ao diálogo”.

Arthur Maia – deputado federal pelo PPS-BA, relator da reforma da Previdência

“Só avançamos graças ao fortalecimento da rede de proteção social no Brasil, mas tudo isso está ameaçado pela excludente reforma da Previdência proposta por Temer e pelo estrangulamento de gastos com saúde, educação e assistência social devido ao congelamento dos gastos públicos por 20 anos”.

Tereza Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social