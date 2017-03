“A diferença de cinco anos na idade de aposentadoria está de acordo com o sobretrabalho feminino e isso não tem apresentado tendência de mudar no Brasil”.

Joana Mostafá – técnica da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, sobre a proposta de igualar aposentadoria de mulheres e homens, prevista na Reforma da Previdência

“Estamos fazendo máximo possível para evitar”.

Henrique Meirelles – ministro da Fazenda, sobre um possível aumento de impostos

“Na exportação, se houver embargo, nós vamos levar de três a cinco anos para reconquistar esses mercados”.

Blairo Maggi – ministro da Agricultura, sobre os impactos da Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, no mercado internacional