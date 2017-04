“O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais”.

Jair Bolsonaro (PSC-RJ) – deputado federal, sobre reservas indígenas e quilombolas



“A mulher tem que saber se colocar para não instigar o outro”.

Oscar Magrini – ator, sobre o escândalo sexual envolvendo o ator José Mayer



“Tive mais voto que o Aécio”.

Ilmar – ex-participante do “Big Brother Brasil”, após ser eliminado com 55,92% dos votos do público, na noite de terça-feira, 4