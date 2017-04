“Quer resolver o problema do país? Vamos incluir os pobres outra vez no orçamento. Aí você tem que ter política de geração de emprego, de distribuição de renda, e não fazer o que estão fazendo: jogar a culpa da desgraça em cima do pobre outra vez”.

Luiz Inácio Lula da Silva – ex-presidente

“A reforma utiliza a cortina de fumaça da chamada modernidade mas, na verdade, abre o caminho para o que hoje se chama de escravidão moderna, que é você precarizar as relações de trabalho e ampliar a possibilidade da superexploração”.

Darci Frigo – presidente do Conselho Nacional dos Direitos Humanos

“Temos aí duas ou três semanas e, com muita paciência, vou trabalhar para que possamos chegar no plenário com número para aprovar a reforma da Previdência”.



Rodrigo Maia (DEM-RJ) – presidente da Câmara dos Deputados