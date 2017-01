Frases da Semana

“Cerca de 40% dos presos no Brasil, inclusive a maioria dos assassinados nesses episódios de barbárie, eram presos esperando julgamento, foram acusados mas não puderam se defender”.

Maria do Rosário – deputada federal (PT-RS)

“Existe uma preocupação imediata com o impacto da Operação Lava Jato sobre a governabilidade do presidente, mas, por outro lado, existe também uma preocupação com que tipo de posição esse novo ministro teria em relação à constitucionalidade de leis importantes para o governo”.

Thomaz Pereira – professor da FGV Direito Rio

“Será que a pichação é realmente o maior problema da cidade? São Paulo não tem problemas com moradia, saúde, educação, transporte publico? O pixo pode até incomodar. Porém, está longe de ser o maior problema da cidade”.

Djan Cripta – expoente do picho em São Paulo