Um projeto de resolução em tramitação na Câmara de Osasco cria vale-refeição para os servidores da casa. Pela proposta, os funcionários do Legislativo receberiam R$ 37 por dia útil para alimentação. O valor, de acordo com a Justificativa, é “correspondente ao preço de mercado”.

Atualmente a Câmara de Osasco não conta com refeitório para os funcionários, que podem almoçar no Restaurante do Servidor, próximo à prefeitura. No entanto, muitos não vão ao local e acabam comendo lanche ou marmita fria nos gabinetes.