Furlan cancela expediente para greve geral nesta sexta, 28

Foi publicado no Jornal Oficial de Barueri desta quinta, 27, o decreto 8.539, assinado pelo prefeito Rubens Furlan, que dispõe sobre o cancelamento do expediente nesta sexta, 28, quando foi convocada a greve geral contra as reformas trabalhistas e da Previdência.

A paralisação foi convocada pelas centrais sindicais e movimentos sociais. A mobilização já ganhou adesão de categorias como metroviários, ferroviários, motoristas de ônibus, metalúrgicos professores estaduais, municipais, entre outros.

O decreto informa que as horas de trabalho relativas ao dia 28, serão compensadas conforme escala dos órgãos da administração.

Na noite de ontem, 26, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da reforma trabalhista, que altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Osasco não terá ponto facultativo

O prefeito Rogério Lins disse que não vai decretar ponto facultativo para que os servidores participem da greve geral. “Não existe essa possibilidade, apesar de defender o direito histórico a greve, fruto de muita luta”, disse.

Entretanto, Lins garante que “não vai ter nenhum posicionamento autoritário em relação a isso [a participação de servidores na greve geral]”, disse.