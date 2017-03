Furlan promete transformar Barueri na “cidade dos sonhos”

Uma das prioridades do governo de Rubens Furlan (PSDB) em Barueri é a saúde. O administrador está monitorando o atendimento dos Pronto-Socorros em seu gabinete e ainda no primeiro semestre deste ano, deve entregar o Pronto-Socorro do Parque Imperial. Há dois anos, os moradores da região aguardam a conclusão da obra.

Durante o discurso na sessão solene de aniversário de Barueri, no dia 26, o prefeito Rubens Furlan (PSDB) disse que em três meses, esperava resolver todos os problemas da cidade. “Minha experiência é grande, mas não a ponto de resolver as coisas rapidamente.”, disse.

O prefeito afirmou o seu compromisso com a cidade nos próximos meses.”Eu garanto para os senhores, que daqui a três meses nós estaremos vivendo numa cidade melhor do que é esta hoje. E daqui a um ano, nós vamos viver a cidade dos nossos sonhos, porque juntos nós vamos trabalhar para que seja a cidade que ofereça a tranquilidade, esperança para o nosso povo”, destacou.