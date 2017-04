Gás encanado chega à Cohab de Carapicuíba

William Galvão

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) está prestes a entregar duas extensões de gás natural encanado na cidade de Carapicuíba: uma de 2,8 quilômetros na região do futuro shopping da cidade, na Vila Dirce, e outros 17,5 quilômetros na região da Cohab. O investimento é de R$ 13 milhões.



De acordo com o gerente regional da Comgás, Alairson Gonçalves Filho, “há 25 condomínios residenciais contratados, todos nas Cohabs, além de comércios e postos de saúde. Até o fim do ano todos já devem receber o serviço”.

Dois estabelecimentos comerciais passam a ter gás natural encanado em fevereiro: o Baruf´s restaurante e a padaria Ibérica, ambos na Cohab 2. Nesse mesmo período, três condomínios na avenida Amazonas, na Cohab 5, também recebem o serviço, que acaba com a necessidade de subir as escadas dos prédios das Cohabs com os pesados botijões. O primeiro posto de saúde a ter gás encanado será o da Vila Dirce.

“Estamos sendo bem aceitos na cidade porque gás natural encanado é vantajoso, é mais econômico e menos poluente”, explica o gerente da Comgás.

“Facilitou minha vida”, diz dona de casa

A dona de casa Esther Fanale do Prado (foto), de 23 anos, conta que antes utilizava o gás tradicional, de botijão. Após se mudar para um condomínio adepto do gás encanado ela diz: “facilitou minha vida”. “Não me preocupo se vai acabar, o gás parece mais forte, gasto menos tempo no preparo dos alimentos”.

Esse ano, a Comgás e a prefeitura de Carapicuíba devem trabalhar com visitas comerciais para mapear indústrias da cidade que têm interesse em aderir ao gás natural encanado. “Pretendemos ampliar a rede. Já temos todo o suporte pra isso, precisamos agora mapear isso”, disse Alairson Filho, da Comgás.

As obras de ampliação da rede de fornecimento de gás natural encanado começaram em 2015, pelo método chamado “não destrutivo”, que gera menor impacto no trânsito e a composição do asfalto é mais rápida. Ouros condomínios interessados no serviço devem procurar a Comgás.