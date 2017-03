GCM de Barueri realiza parto a caminho da maternidade

Os agentes da Guarda Civil Municipal de Barueri fizeram o parto de um bebê do sexo masculino, na manhã do sábado, 11. A situação imprevista ocorreu durante ronda no bairro Chácaras Marco.

Os guardas foram chamados pela sogra da gestante, avisando que a moça estava acamada. “Nós constatamos um pequeno sangramento vaginal, dilatação e contrações típicas de parto iminente”, explicou a agente Regina Rodrigues.

Os agentes acionaram a ambulância e todos seguiram em direção à maternidade, mas a criança nasceu antes mesmo de chegar à unidade de saúde. “As contrações sentidas pela gestante se intensificaram em grau e em frequência, tendo sido necessário estacionar a ambulância e efetuar os procedimentos do parto de emergência”, explicou o guarda Daniel da Cunha.

Imediatamente os guardas adotaram os procedimentos para garantir a integridade do recém-nascido. Em seguida, mãe e filho foram encaminhados ao atendimento médico do município e passam bem.