GCM de Osasco prende suspeito de sequestro

A Guarda Civil de Osasco foi acionada no sábado, 11, por uma munícipe vítima de sequestro na Avenida São José, zona Norte da cidade. A mulher contou que estava no ponto de ônibus, quando foi abordada por um desconhecido que solicitou informações para chegar no Centro.

Ao se aproximar, a vítima relata que foi ameaçada a entrar no veículo. Durante a viagem, o homem exigiu R$ 1.500 para liberta-la. A munícipe pediu para retirar o valor no caixa eletrônico, aproveitou o descuido do sequestrador e acionou a GCM.