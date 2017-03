Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco neste fim de semana na rua André Rovai, em Presidente Altino.

Segundo relatos dos GCMs que participaram da ação, ao perceberem a presença da equipe da ROMO (Rondas Operacionais com Motocicletas), os suspeitos disfarçadamente jogaram algo no chão para se livrar.

Adolescente

Na revista dos guardas, foram encontrados com os suspeitos pinos de cocaína com um deles. Os GCMs também localizaram o objeto que foi jogado no chão momentos antes da abordagem, tratava-se de uma pequena garrafa plástica com pinos de cocaína. Durante a abordagem constataram que um dos indivíduos é adolescente.

“Conduzidos ao 5° Distrito Policial, foi lavrado boletim de ocorrência de tráfico de entorpecentes e corrupção de menor e ato infracional, ficando ambos a disposição da Justiça”, informou a GCM de Osasco.