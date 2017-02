Como estratégia para combater a realização dos bailes funk ao ar livre, os chamados pancadões, no município, a Guarda Civil Municipal (GCM) passou a monitorar as redes sociais, onde costumam ser convocados os “fluxos”.

“A gente está trabalhando com a informação antecipada. Normalmente quem promove esse tipo de evento acaba divulgando nas redes sociais, no WhatsApp, e a gente montou uma central de inteligência”, afirmou o prefeito Rogério Lins (PTN) após cerimônia de posse do novo comandante da GCM, Raimundo Pereira Neto, na manhã desta quarta-feira, 1º.

“São pontos viciados da nossa cidade. Temos muitos problemas [de pancadões] no Jardim Conceição, no Padroeira – nas casinhas –, entre outros bairros da cidade. Então a gente já monta a estratégia de ocupação, nada repressivo, nem ostensivo… uma operação de ocupação antecipada no local, ocupamos o espaço, no Primeiro de Maio, entre outros locais, e entramos com o diálogo”, explicou o prefeito.

Trabalho intersecretarial

De acordo com Rogério Lins, é realizado um trabalho intersecretarial, envolvendo os agentes de segurança e a Secretaria de Cultura, para definir alternativas aos pancadões.

A ideia, afirmou, “é fazer um diálogo no sentido de que a gente não é contra a diversão do jovem. Mas que ele não vai fechar mais ruas, ficar até 6h, 7h da manhã com som muito alto, prejudicando a ordem pública”.

Segundo o prefeito, “vamos dar oportunidade para que ele [o frequentador dos pancadões] se organize e ocupe os espaços públicos municipais adequados para ele se divertir”.

Rogério Lins ressaltou ainda: “Não somos contra a diversão, mas fechar a rua e ficar até 6h, 7h, com alto consumo de drogas lícitas e ilícitas, muitas vezes por menores, nós vamos combater”.